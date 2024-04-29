Главные новости 28 апреля: ПСЖ стал чемпионом, тренерская отставка в УПЛ, Лунина вытесняют из состава Реала
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за воскресенье, 28 апреля.
Украина
Кривбасс за тайм разбил Металлист 1925 – подопечные Вернидуба закрепились на пьедестале.
Колосс официально уволил Вишняка и назначил нового тренера.
Заря не смогла переиграть Оболонь – "пивовары" расписали четвертую ничью подряд.
Тоттенхэм провел встречу с Шаблием по трансферу Судакова.
Мир
Арсенал сохранил первую позицию, удержав драматическую победу в дерби с Тоттенхэмом – Зинченко снова просидел в запасе.
Ман Сити вплотную приблизился к вершине АПЛ, переиграв Ноттингем – КДБ отдал два ассиста, Эдерсон снова травмировался.
ПСЖ стал чемпионом Франции, даже не выходя на поле – Лион подарил парижанам 12 титул в Лиге.
Рома вырвала ничью против Наполи благодаря дебютному голу Абрахама – место в Лиге чемпионов оказалось под угрозой.
Украинцы за границей
Лунин рискует не сыграть в возможном финале ЛЧ – испанские СМИ разгоняют "предательство" перед матчами с Баварией.
Безус взял бронзу на Кипре – Омония обеспечила себе участие в еврокубках.
Шевченко сватал Довбика в легендарный британский клуб – форварда Жироны сравнивали с Роналду.