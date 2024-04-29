Украина

Кривбасс за тайм разбил Металлист 1925 – подопечные Вернидуба закрепились на пьедестале.

Колосс официально уволил Вишняка и назначил нового тренера.

Заря не смогла переиграть Оболонь – "пивовары" расписали четвертую ничью подряд.

Тоттенхэм провел встречу с Шаблием по трансферу Судакова.

Мир

Арсенал сохранил первую позицию, удержав драматическую победу в дерби с Тоттенхэмом – Зинченко снова просидел в запасе.

Ман Сити вплотную приблизился к вершине АПЛ, переиграв Ноттингем – КДБ отдал два ассиста, Эдерсон снова травмировался.

ПСЖ стал чемпионом Франции, даже не выходя на поле – Лион подарил парижанам 12 титул в Лиге.

Рома вырвала ничью против Наполи благодаря дебютному голу Абрахама – место в Лиге чемпионов оказалось под угрозой.

Украинцы за границей

Лунин рискует не сыграть в возможном финале ЛЧ – испанские СМИ разгоняют "предательство" перед матчами с Баварией.

Безус взял бронзу на Кипре – Омония обеспечила себе участие в еврокубках.

Шевченко сватал Довбика в легендарный британский клуб – форварда Жироны сравнивали с Роналду.