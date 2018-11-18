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Турция – Украина: Петряк пропустит матч

21:37 53 Читати українською
Турция – Украина: Петряк пропустит матч
Иван Петряк / ФК Ференцварош

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк не сыграет в товарищеском матче против Турции.

Сегодня, 18 ноября, сборная Украины провела тренировку в турецком Белеке. Участия в занятиях не принимал хавбек венгерского Ференцвароша Иван Петряк, сообщает Команда 1.

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Сообщается, что полузащитник получил болезненный удар на тренировке днем ранее и точно пропустит контрольный матч с Турцией, участие Сергея Кривцова до сих пор под вопросом.

Матч Турция – Украина состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
1
дн
:
20
час
:
53
мин
Турция
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Сборная Украины Украина Украина Украина - Турция Иван Петряк Иван Петряк Турция Турция
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