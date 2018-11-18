Англия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Англия одержала волевую победу в матче 6-го тура Лиги наций против Хорватии. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Хорватия.

Англичане активно начали поединок, но до свистка на перерыв отличиться не сумели, несмотря на несколько роскошных моментов.

Во второй половине встречи хорваты шокировали хозяев, открыв счет. Англичан это только разозлило и до конца матча они смогли дважды отличиться в воротах вице-чемпионов мира.

Лига наций: Англия вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф, "клетчатые" вылетели в дивизион B

В итоге, Англия победила 2:1, набрала 7 очков, сместила Испанию с первого места в группе и вышла в плей-офф Лиги наций. Хорватия с 4 пунктами осталась последней и вылетела в дивизион B.

Лига наций

Англия – Хорватия – 2:1

Голы: Лингард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57