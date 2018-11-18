Лига наций: Беларусь поднялась в дивизион С, Австрия вырвала победу в матче с Северной Ирландией

Состоялись очередные матчи 6-го тура Лиги наций.
В дивизионе В состоялся поединок Северная Ирландия – Австрия, который не имел никакого турнирного значения. Без мотивации команды показали интересный матч, где сильнее оказались гости. Хозяева опустились в дивизион D, Австрия финишировала на втором месте в своей группе.
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Беларусь гостила у аутсайдера Сан-Марино. Неожиданности не случилось, хозяева пропустили 2 безответных мяча и позволили гостям подняться в дивизион C.
Для выхода в высший дивизион Люксембургу нужно было побеждать Молдову и ожидать фиаско Беларуси. Не случилось ни того, ни другого. Команды расписали результативную ничью.
Лига наций, дивизион В
Северная Ирландия – Австрия – 1:2
Голы: Эванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3
Лига наций, дивизион D
Сан-Марино – Беларусь – 0:2
Голы: Драгун, 8, Сорока, 52
Молдова – Люксембург – 1:1
Голы: Гинсари, 58 (пен.) – Бенси, 70