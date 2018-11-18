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Кейн: Игроки сборной Англии зубами вцепились за матч против Хорватии, заставили болельщиков гордиться нами

19:58 3 Читати українською
Кейн: Игроки сборной Англии зубами вцепились за матч против Хорватии, заставили болельщиков гордиться нами
Харри Кейн / Фото Reuters

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над хорватами (2:1), которая позволила подопечным Саутгейта стать чемпионами в своей группе Лиги наций.

"Ребята зубами вцепились за этот матч. Мы показали характер, сохранили спокойствие и заслуженно одержали победу. Сначала огорчало, что не смогли реализовать свои моменты, но в матчах с сильными оппонентами важно сохранять спокойствие.

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После чемпионата мира мы говорили, что хотим продолжать прогрессировать и становиться лучше. Один из способов делать это – побеждать в матчах с топ-командами. Мы завершили 2018 год на позитивной ноте. Будем наслаждаться сегодняшней победой.

Это было невероятно. Никогда не видел Уэмбли таким в матчах за сборную Англии. Мы хотели заставить всех гордиться нами. Уверен, болельщикам понравилась эта победа", – цитирует Кейна издание BBC.

Напомним, Англия набрала 7 очков, сместила Испанию с первого места в группе и вышла в плей-офф Лиги наций.

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