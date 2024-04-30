“Челси нужны хорошие, опытные подписания, они не могут пойти по пути восьмилетних контрактов. Такие контракты плохие со всех сторон – я не считаю, что у них вообще есть смысл. Они действительно не являются хорошими для молодых игроков.

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Когда ты в возрасте 21 или 22 лет получаешь такие большие деньги и думаешь, что у тебя еще осталось 8 лет контракта, ты можешь думать: "Я богат, я действительно богат". Для некоторых это является проблемой, это влияет на их мышление. Какая у них мотивация?

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,2, а "шпор" – 2,87. Нічия – 4,24. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,3, а на відповідний тотал менше – за 3,4.

Иногда ты думаешь, что у тебя осталось 2 или 3 года – тебе нужно бороться за новый контракт. Говорю это, потому что я когда-то и сам подписал семилетний контракт, когда мне было 24. Но я был твердым как скала. Фергюсон избавился бы от меня через 10 минут, забудьте о семилетнем контракте. Он вышвырнул бы меня за дверь, он имел контроль", – сказал Невилл в эфире Sky Sports Premier League.

Напомним, в нынешнем Челси сразу 8 игроков имеют контракты на 7 лет или больше. Кроме Михаила Мудрика это также Энцо Фернандес, Николя Джексон, Мойсес Кайседо, Нони Мадуеке, Бенуа Бадиашиль, Мало Гюсто и Коул Палмер.

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