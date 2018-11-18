Далич: Хорватия – вторая сборная в мире, игроки должны этим гордиться

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал утраченную победу в матче против Англии (1:2) и подвел итоги года.

"Мы проиграли, но проиграна только битва. Мы играли смело и приложили все усилия. Были ошибки, оба гола мы пропустили после стандартных положений.

Англия – Хорватия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Должен поздравить сборную Англии с победой и в то же время хочу поздравить своих игроков за их старания и потрясающий год. Мы проделали отличную работу с прицелом на будущее во всех аспектах.

У нас не такой большой состав, мы не можем так просто взять и заменить пятерых игроков.

Мы можем только гордиться тем, чего мы добились в этом году. Мы маленькая страна, у нас нет выдающейся инфраструктуры, но мы все равно добились великолепного результата. Мы вторые в мире, и наши игроки должны этим гордиться", – цитирует Далича официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

Напомним, сборная Хорватии была финалистом чемпионата мира-2018.

Лига наций: Англия вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф, "клетчатые" вылетели в дивизион B