Сегодня, 29 апреля, в семь утра на 75-м году жизни перестало биться сердце экс-тренера сборной Украины Михаила Фоменко.

Умер бывший тренер тернопольской Нивы

Именитый наставник имел серьезные проблемы со здоровьем – у него была диагностирована онкология.

Напомним, Фоменко начал профессиональную карьеру футболиста в сумском Спартаке в 1966 году. Впоследствии провел 2 сезона в луганской Заре, откуда перебрался в Динамо (1972–1978 гг.). В составе "бело-синих" трижды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

После завершения игровой карьеры приступил к тренерской работе. Работал с Динамо (дважды), Десной, Кривбассом, Вересом, Борисфеном, Металлистом (дважды), киевским ЦСКА, запорожским Металлургом, Таврией, грузинской Гурией, иракским Рашидом и российским Салютом (Белгород). Тренировал сборные Гвинеи и Украины.

С "сине-желтыми" работал в течение 2012-2016 годов. Под его руководством Украина вышла на Евро-2016, но проиграла все матчи, не забила ни одного гола и заняла последнюю строчку группы.

Михаил Фоменко – заслуженный тренер Украины и Грузии. Заслуженный работник физической культуры и спорта. Почетный гражданин Сумы.

"Фоменко поглянув і каже: "Тобі треба гирі на ноги повісити". Наш тренер запалює в Азії, згадує Динамо і мріє про УПЛ