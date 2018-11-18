Беседин сыграл за Динамо впервые за 1,5 месяца

Форвард Динамо Артем Беседин окончательно восстановился после травмы.

Беседин вышел в стартовом составе киевлян на товарищеский матч с Олимпиком. Последний раз 22-летний нападающий играл в составе киевского клуба 7 октября в матче 11-го тура УПЛ против все того же Олимпика.

Динамо – Олимпик: прямая трансляция товарищеского матча

Беседин приостановил выступления из-за рецидива травмы ахиллова сухожилия. В нынешнем сезоне футболист провел 11 матчей за Динамо, в каких забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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