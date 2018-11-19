Головні новини футболу 18 листопада: Англія та Швейцарія яскраво вийшли у плей-офф Ліги націй, Україна має втрату

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 18 листопада.

Ліга націй

Англія вирвала перемогу в Хорватії завдяки стандартам і геніальному Харрі Кейну. Цей успіх забезпечив британцям місце в плей-офф Ліги націй, а от "картаті" вилетіли з елітного дивізіону. Дивіться відео голів та огляд матчу, а також читайте актуальний текст про те, як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболу.

Кейн, який забив 20 голів за збірну Англії швидше за Руні та став найкращим бомбардиром нового Вемблі, вважає, що вболівальники повинні пишатися його збірною. Наставник переможців Гарет Саутгейт вважає, що нічого надзвичайного не трапилося, а його візаві з Хорватії пригадав прорив своєї команди на ЧС-2018.

Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії, сенсаційно розгромила зіркового опонента та вийшла у плей-офф Ліги націй. Білорусь вирішує простіші завдання – сябри піднялись в дивізіон С і опинилися за 2 кроки від фінальної частини Євро-2020.

Збірна України

"Синьо-жовті" продовжують підготовку до спарингу з Туреччиною, який запланований на 20 листопада. Зі збірної прийшли погані новини – хавбек отримав болючий удар на тренуванні та не зіграє в матчі.

Однак були й хороші звістки – основний форвард національної команди може вийти проти Туреччини, хоча попередній поєдинок він пропустив через травму. А от один з лідерів турецької збірної внаслідок пошкодження вже покинув команду Мірчі Луческу.

У перервах між тренуваннями футболісти збірної України продекламували вірш українською мовою – приємне відео, яке ви повинні подивитися.

Інші топ-новини

Динамо у товариському матчі обіграло Олімпік. Героєм поєдинку став Вітор Буено, який відзначився голом і результативною передачею. У цій грі вперше за півтора місяця вийшов на поле Артем Бєсєдін. Він розповів, що вже вилікувався, але все одно мусить поберегти себе.

Іспанія переграла Боснію та Герцеговину в контрольному матчі завдяки голу дебютанта. Перед стартовим свистком "фурія роха" зробила класний жест поваги до легенди Давіда Сілви.

Роман Зозуля допоміг Альбасете вирвати важливу перемогу над Луго Василя Кравця. Український форвард взяв участь у ключовій атаці та мав ще декілька можливостей відзначитися результативною дією.