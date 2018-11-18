Футболисты сборной Украины продекламировали стихотворение на украинском языке – приятное видео

Игроки национальной сборной Украины совместно зачитали стихотворение Николая Винграновского.
Сборная Украины поддержала популярный челлендж "#читайрідною", который запустили в сети ко Дню украинской письменности и языка (9 ноября). Футболисты национальной команды продекламировали отрывок стихотворения Николая Винграновского "Венок на берегу юности".
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12 игроков по строке зачитали 12-ю строфу стихотворения на камеру. Получилось красивое видео, которое появилось на официальном Youtube-канале ФФУ.
Напомним, что сборная Украины досрочно выиграла группу Лиги наций и вышла в элитный дивизион турнира, однако в последнем матче потерпела разгромное поражение от Словакии. 20 ноября "сине-желтые" проведут товарищеский матч против Турции.
Текстовый вариант отрывка стихотворения "Венок на берегу юности":
Я повен мрій про велелюдну згоду,
Бо дням моїм не буде вороття,
Бо хочу я, щоб на чолі народу
Світився знак і від мого життя.
Бо там, де я пройшов, удруге не пройду
В слідах моїх земля дуби підніме й трави,
І виплеснуть вони знов силу молоду
Під крила вечорів і під світань заграви.
Спинись, мій крок! — переді мною зрілість,
Пройди по ній на всю свою всесилість,
Щоб аж забила світлом з поглядів моїх,
І камінь оживав, мої зачувши кроки,
І бджоли пили мед з тичинок срібнооких,
І світ поновлений сліди мої беріг.
Николай Винграновский