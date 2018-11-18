Футболисты сборной Украины продекламировали стихотворение на украинском языке – приятное видео

Игроки национальной сборной Украины совместно зачитали стихотворение Николая Винграновского.

Сборная Украины поддержала популярный челлендж "#читайрідною", который запустили в сети ко Дню украинской письменности и языка (9 ноября). Футболисты национальной команды продекламировали отрывок стихотворения Николая Винграновского "Венок на берегу юности".

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12 игроков по строке зачитали 12-ю строфу стихотворения на камеру. Получилось красивое видео, которое появилось на официальном Youtube-канале ФФУ.

Напомним, что сборная Украины досрочно выиграла группу Лиги наций и вышла в элитный дивизион турнира, однако в последнем матче потерпела разгромное поражение от Словакии. 20 ноября "сине-желтые" проведут товарищеский матч против Турции.

Текстовый вариант отрывка стихотворения "Венок на берегу юности":

Я повен мрій про велелюдну згоду,

Бо дням моїм не буде вороття,

Бо хочу я, щоб на чолі народу

Світився знак і від мого життя.

Бо там, де я пройшов, удруге не пройду

В слідах моїх земля дуби підніме й трави,

І виплеснуть вони знов силу молоду

Під крила вечорів і під світань заграви.

Спинись, мій крок! — переді мною зрілість,

Пройди по ній на всю свою всесилість,

Щоб аж забила світлом з поглядів моїх,

І камінь оживав, мої зачувши кроки,

І бджоли пили мед з тичинок срібнооких,

І світ поновлений сліди мої беріг.

Николай Винграновский