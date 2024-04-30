Бразильский полузащитник летом может сменить клуб. "Канониры" и "горожане" заинтересованы в услугах Бруно Гимараеса, но двум грандам придется принять решение по трансферу очень быстро.

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Как сообщает Football Insider, в контракт бразильца с Ньюкаслом есть клаусула в размере 100 миллионов евро. Впрочем, она будет действительна только до 30 июня 2024 года. А, следовательно, Манчестер Сити и Арсенал имеют ограниченное время, чтобы завершить сделку с 26-летним игроком.

В текущем сезона Гимараес забил пять голов и восемь результативных передач в 46 матчах во всех турнирах. Недавно Бруно подписал новый контракт с Ньюкаслом, который действует до 2028 года.

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