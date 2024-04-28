Омония, за которую выступает украинский полузащитник Роман Безус, досрочно обеспечила себе участие в еврокубках на сезон 2024/25.

Чемпионат Кипра, чемпионский плей-офф, 35 тур

Омония – АПОЭЛ – 1:0

Гол: Симич, 69

Безус обратился к болельщикам после травмы, через какую сезон для него завершился досрочно

Роман Безус пропускает последние матчи своей команды из-за травмы. Омония в 35 туре сыграла против лидера турнирной таблицы. Матч между командами был достаточно ровный, но хозяевам удалось не только забить, но и удержать победу.

За тур до конца сезона Омония находится на третьем месте с 68 баллами. Ближайший преследователь Арис уже никак не сможет обогнать команду украинца, поскольку отстает на шесть очков. Омония сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций.

Напомним, что Роман Безус провел 38 матчей за Омонию в этом сезоне, отметившись 14 голами и 10 ассистами.

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