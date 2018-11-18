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Кейн забил 20 голов за сборную Англии быстрее Руни и стал лучшим бомбардиром Уэмбли

19:08 19 Читати українською
Кейн забил 20 голов за сборную Англии быстрее Руни и стал лучшим бомбардиром Уэмбли
Уэйн Руни и Харри Кейн / Фото AFP

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн продолжает превосходить достижения своих предшественников в сборной Англии.

В 6-м туре Лиги наций Англия одержала волевую победу над Хорватией (2:1). Решающий гол забил Харри Кейн.

Кейн остроумно ответил на вопрос о желании перейти в Реал

Таким образом, этот мяч стал 20-м для нападающего Тоттенхэма в футболке "трех львов". Для достижения этого показателя Кейну понадобилось 35 матчей.

Например, легендарный английский форвард Уэйн Руни сумел забить 20 мячей за 49 матчей, сообщает портал The Sportsman.

Стоит отметить, что Харри стал первым игроком в истории обновленной арены Уэмбли, который отметился 30-ю мячами.

По результативности Руни остается лидером сборной Англии, имея в своем активе 53 гола за сборную.

Лига наций: Англия вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф, "клетчатые" вылетели в дивизион B

Лига наций6 тур

Англия - Хорватия: Воскресенье 18 ноября 2018

Англия
Матч окончен
2 : 1
Хорватия
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Англия Англия Лига наций Англия - Хорватия Уэйн Руни Уэйн Руни Харри Кейн Харри Кейн Рекорды
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