Кейн забил 20 голов за сборную Англии быстрее Руни и стал лучшим бомбардиром Уэмбли

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн продолжает превосходить достижения своих предшественников в сборной Англии.

В 6-м туре Лиги наций Англия одержала волевую победу над Хорватией (2:1). Решающий гол забил Харри Кейн.

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Таким образом, этот мяч стал 20-м для нападающего Тоттенхэма в футболке "трех львов". Для достижения этого показателя Кейну понадобилось 35 матчей.

Например, легендарный английский форвард Уэйн Руни сумел забить 20 мячей за 49 матчей, сообщает портал The Sportsman.

Стоит отметить, что Харри стал первым игроком в истории обновленной арены Уэмбли, который отметился 30-ю мячами.

По результативности Руни остается лидером сборной Англии, имея в своем активе 53 гола за сборную.

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