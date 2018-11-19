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Чалханоглу покинул расположение сборной Турции и не сыграет против Украины – известна причина

18 ноября 23:27 38 Читати українською
Чалханоглу покинул расположение сборной Турции и не сыграет против Украины – известна причина
Хакан Чалханоглу / Фото AFP

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу не поможет сборной Турции в спарринге против Украины.

Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу покинул расположение национальной команды, сообщает football-italia.

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По информации издания, у игрока сильный ушиб лодыжки, из-за чего он даже не может надеть бутсу.

О сроках восстановления полузащитника Милана пока не сообщается.

Напомним, спарринг Турция – Украина состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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Сборная Украины Украина - Турция Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу Милан Милан Турция Турция
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