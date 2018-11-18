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Динамо благодаря голу и ассисту Буэно в товарищеском матче обыграло Олимпик

14:56 238 Читати українською
Динамо благодаря голу и ассисту Буэно в товарищеском матче обыграло Олимпик
Динамо – Олимпик

Киевское Динамо одержало победу в спарринге с донецким Олимпиком.

Динамо во время паузы на матчи национальных сборных сыграло товарищеский матч с Олимпиком. Поединок состоялся на одном из полей клубной базы "бело-синих" в Конча-Заспе.

Беседин сыграл за Динамо впервые за 1,5 месяца

Виктор Буэно в середине первого тайма открыл счет, скориставших ошибкой защитников Олимпика. После перерыва Хоцяновский, после передачи все того же Буэно, удвоил преимущество киевлян, а Гармаш в конце матча установил окончательный счет.

Товарищеские матчи

Динамо – Олимпик – 3:0

Гол: Буэно, 27 Хоцяновский, 83, Гармаш 90

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