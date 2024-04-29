Испанский журналист Хулио Мальдонадо сравнил форму голкиперов Реала и Баварии перед дуэлью в Лиге чемпионов.

"Лунин провел невероятный матч против Манчестер Сити, а с Барселоной выглядел плохо. Он до сих пор не является надежным во всем.

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Вы должны согласиться со мной. Ведь сегодня он играет очень хорошо, а завтра – наоборот. Допускает серьезные ошибки и никак не может стать надежным кипером.

В свою очередь Нойер является одним из лучших вратарей мира в течение последних 20 лет. Поэтому в свою команду я выбираю Нойера", – сказал Мальдонадо на своем YouTube-канале.

Напомним, уже во вторник, 30 апреля, мадридский Реал в Мюнхене сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Баварии. Начало встречи в 22:00.

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