Лига наций: Англия вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф, "клетчатые" вылетели в дивизион B

Англия дома сумела обыграть Хорватию в решающем матче группы Лиги наций со счетом 2:1. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обеим командам нужна была только победа в последнем матче, чтобы выиграть группу и выйти в финальную часть Лиги наций. Также от сегодняшнего результата зависело, кто вылетит в дивизион B.

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Англия очень активно провела первые 20 минут поединка. Чаще всего в центре внимания оказывался Рахим Стерлинг, однако в одном из эпизодов он не отдал своевременный пас партнеру, а в другом – из выгодной позиции не сумел переиграть голкипера. Впоследствии роскошный момент после активности Стерлинга упустил Харри Кейн, который дважды не забил в пустые ворота.

Процент владения мячом в пользу хозяев в какой-то момент достигал 73%. Они выполнили огромное количество подач со стандартов, пытались реализовать домашние наработки, но пробить Ловре Калинич никак не удавалось. Голкипер сборной Хорватии тянул все, а когда ошибался он – неточными были сами англичане.

Во второй половине первого тайма гости немного успокоили ситуацию у своих ворот и исправили статистику. Однако сами подопечные Златко Далича почти ничего не создавали впереди, за исключением эпизодов, когда Англия сама себе "привозила". Хорватия претендовала на пенальти – судья проигнорировал, а острые передачи Луки Модрича и удары Анте Ребича летели "в молоко".

Второй тайм сборная "трех львов" также начала очень активно, пытаясь зажать соперника и забить быстрый гол. Следствием стало то, что очередной шанс упустил Стерлинг. В то же время контратаки хорватов выглядели даже острее. Одна из таких завершилась результативно. Брекало подключил Влашича, тот откинул в центр штрафной на Крамарича, а Андрей, покрутив несколько раз мозги защитнику, с помощью рикошета отправил мяч в сетку.

Это немного прибило пыл футболистов Гарета Саутгейта, но в целом сценарий встречи не изменился. Англия контролировала мяч, безуспешно ища пути к воротам Калинича, а Хорватия искала малейшие возможности для реактивных контрнаступлений. Очень старался что-то выжать из этого Иван Перишич.

Гарет Саутгейт освежил игру заменами – вышли Деле Алли, Джейдон Санчо и Джесси Лингард. Последний сравнял счет во встрече после мощного вброса из аута от Джо Гомеса и борьбы Харри Кейна за мяч. Лингарду оставалось затолкать сферу в пустые ворота с нескольких сантиметров.

Ничья не устраивала ни одну из команд, поэтому игра заметно освежилась. Пошел футбол на встречных курсах, правда, с явным преимуществом британцев. За 5 минут до конца основного времени именно они вырвали победу. Очередной стандарт в исполнении Бена Чилвелла привел к голу – его подачу замкнул Харри Кейн.

До финального свистка счет не изменился – Англия победила 2:1, набрала 7 очков, сместила Испанию с первого места в группе и вышла в плей-офф Лиги наций. Хорватия с 4 пунктами осталась последней и вылетела в дивизион B.

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Интересные факты

– Англия выиграла 4 из последних 5 матчей, хотя перед тем сборная "трех львов" имела лишь одну победу в шести поединках.

– Это первое поражение Хорватии от Англии с сентября 2009 года.

– Харри Кейн прервал "сухую" серию (747 минут) в составе сборной и забил 20-й гол за Англию.

– Андрей Крамарич забил с первого удара хорватов в створ вражеских ворот в этом матче.

– Англия выиграла 15 из 16 последних матчей на Уэмбли.

Статистика матча

Оценки футболистов

Лига наций

Англия – Хорватия – 2:1

Голы: Лингард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57