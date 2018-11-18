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Беседин: Я уже вылечился, но все равно еще надо перестраховаться и поберечь себя

15:51 35 Читати українською
Беседин: Я уже вылечился, но все равно еще надо перестраховаться и поберечь себя
Артем Беседин / фото из соцсетей

Нападающий Динамо Артем Беседин ответил на вопросы журналистов после спарринга с Олимпиком.

"Чувствую себя нормально. Сейчас играем без сборников. Ждем их приезда. Кто-то отдыхал четыре дня, а я не отдыхал. Важно, чтобы все были после паузы в кондициях.

Динамо благодаря голу и ассисту Буэно в товарищеском матче обыграло Олимпик

Первая часть сезона не закончилась. Впереди еще пять матчей. Важно хорошо их провести. Без поражений. И со спокойной душой уйти в отпуск.

Беседин сыграл за Динамо впервые за 1,5 месяца

Самое главное, что я уже вылечился, нога не беспокоит, но все равно нужно перестраховаться и поберечь себя. Думаю, что все будет хорошо", – цитирует Беседина Динамоманія.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
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