Испания обыграла Боснию и Герцеговину благодаря голу дебютанта и сделала классный жест уважения к Давиду Силве

Сборная Испании победила балканцев в товарищеском матче в рамках подготовки к квалификации на чемпионат Европы-2020.

Перед матчем "фурия роха" продемонстрировала жест уважения к Давиду Силве. 32-летний хавбек после ЧМ-2018 завершил выступления в сборной Испании, за которую провел 125 матчей и забил 35 голов. Силва помог Испании стать чемпионом мира-2010 и выиграть два Евро в 2008 и 2012 годах.

Спарринг против Боснии и Герцеговины команда Луиса Энрике провела в Лас-Пальмасе на Канарах, где и родился Давид Силва. До стартового свистка президент Королевской федерации Луис Рубиалес представил стадиону великого футболиста, который вышел на поле со своим сыном. Кстати, Маттео родился очень больным, врачи долгое время боролись за его жизнь, а Силва-старший в течение прошлого сезона постоянно летал между Англией и Испанией, чтобы быть рядом.

Давиду вручили памятную футболку с числом 125. Также он сделал первый удар по мячу с центра поля.

Что касается самой игры, то Испания одержала минимальную победу, забив единственный гол на 78 минуте. Иско, который впервые вывел "фурию" на поле в роли капитана, проскочил мимо нескольких соперников и пробил по воротам. Голкипер этот удар "взял", а вот с добиванием Браиса Мендеса не справился.

21-летний Мендес стал первым игроком за последние 2 года, забивший в премьерном матче за сборную Испании. Последний раз таким достижением отметился его одноклубник из Сельты Яго Аспас в ноябре 2016-го.

Напомним, что Испания заочно потеряла место в плей-офф Лиги наций после победы Англии над Хорватией. Следующий матч пиренейцы проведут уже в следующем году в рамках отбора к Евро-2020.

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Товарищеский матч

Испания – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Мендес, 78