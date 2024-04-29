Главный тренер Реала Карло Анчелотти раскрыл свои планы относительно позиции вратаря на гостевой матч 1/2 финала ЛЧ против Баварии.

Если поощрительный выход Кепы в игре чемпионата против Сосьедада вряд ли беспокоил Андрея Лунина, то возвращение Тибо Куртуа стало значительно худшим сигналом. Бельгиец даже попал в заявку и полетел с командой в Мюнхен.

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"Куртуа вернулся после травмы, но завтра он не сыграет", – успокоил Анчелотти украинца. Ранее тренер Реала прогнозировал, что Куртуа может выйти в следующем туре чемпионата против Кадиса 4 мая. Тибо перенес две тяжелые травмы разных колен, которые и дали шанс Лунину одолеть Кепу в битве за статус временно основного.

Напомним, матч Бавария – Реал состоится завтра, начало в 22:00. Повторная встреча в Мадриде запланирована на 8 мая.

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