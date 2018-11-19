Яремчук может сыграть с Турцией, хотя предыдущий матч пропустил из-за травмы

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук имеет шанс сыграть в спарринге против Турции.

Роман Яремчук тренировался как по индивидуальной программе, так и в общей группе. Как сообщил корреспондент программы Великий футбол на канале Футбол 1, форвард Гента может сыграть против Турции.

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Решение о Яремчука тренерский штаб принимать за день до поединка. Напомним, нападающий получил травму спины перед матчем Лиги наций против Словакии (1:4).

Матч Турция – Украина состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени в Анталии.

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