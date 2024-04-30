Поединок на "Монжуике" имел большое значение в вопросе распределения еврокубковых мест. Барселона после поражения в Класико вернулась на третье место, отстав от Жироны на один зачетный балл – конечно же, "блаугранас" это не устраивало. Валенсия же могла завершить тур в зоне Лиги конференций, хотя для этого надо было побеждать.

К сожалению, Роман Яремчук в заявку "летучих мышей" не попал из-за травмы колена. Для Рубена Барахи это серьезная потеря – он приехал в Каталонию с "автобусом", из которого выходили через длинные забросы. Скорость и габариты украинца пригодились бы левантийцам.

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Барселона с первых же минут захватила инициативу, особенно полагаясь на рывки Рафиньи и Ямала. Бразилец уже на 4-й мог заработать пенальти (не дали, потому что играли плечо в плечо и без мяча), а каталонец на 13-й пробивал с края штрафной – неточно. Впрочем, первые действительно опасные моменты создали "летучие мыши".

Воспитанник Реала – Питер Федерико – на 14-й минуте прорвался по правому флангу и прострелил вдоль вратарской, а Дуро замкнул пяткой. Уго целился между ног тер Штегену, но голкипер успел сомкнуться. На 20-й же вынос от Мамардашвили запустил Питера прямо на рандеву с голкипером, однако юный вингер пробил мимо дальнего угла.

Наказание за расточительность прилетело ровно через минуту. Канселу принял мяч на левом фланге и выполнил зрячий навес, а Фермин Лопес без всякого сопротивления замкнул – 1:0. Как на тренировке. Впервые в своей карьере он отметился в Ла Лиге двумя голами подряд.

Казалось, что это начало конца, но уже на 27-й минуте Валенсия отыгралась в результате ляпа тер Штегена. Марк-Андре вышел за пределы штрафной, чтобы принять пас назад – впрочем, немец еще и решил спижонить, перебросив Дуро в касание. Не получилось. Уго подхватил сферу и покатил в пустые ворота. 1:1!

Это было только начало цирка. Барса после пропущенного гола приуныла, ничего не создавая в течение десяти минут, пока не привезла себе пенальти. Мамардашвили снова одной передачей запустил Питера в штрафную, а Араухо срезал его в совершенно ненужном подкате. Пенальти!

Пепелу уверенно его реализовал. 1:2!

Только после этого Барселона проснулась. На 44-й минуте отличиться мог Канселу, который откликнулся на диагональ, обошел Питера и пробил из пределов штрафной. Мамардашвили спас Валенсию. На 1-й компенсированной же Гиорги подвел, ошибившись на выходе и позволив Араухо сыграть на подаче – стойка выручила Валенсию.

А еще через минуту Мамардшавили оставил "летучих мышей" в меньшинстве. Грузин принял обычный пас назад, но мяч отскочил от него, словно от стенки. Ямал и Гиорги одновременно стартовали к "круглому" – вингер был быстрее, а вратарь рукой выбил сферу. Выбил за пределами штрафной. Арбитр без колебаний показал красную карточку.

С игры пришлось снять Алмейду. В ворота встал Доменек, который парировал классный выстрел Рафиньи со стандарта. Еще через несколько секунд Ямал крутил в дальнюю девятку, однако точности немного не хватило. В конце концов, команды отправились отдыхать при счете 1:2 в пользу Валенсии.

Данные цифры на табло светились недолго. Всего через три минуты после возобновления игры Барселона отыгралась с углового – Гюндоган выполнил подачу, а Левандовски замкнул ударом головой. Это был 8-й гол "блаугранас" со стандартов в текущем чемпионате, что является самым высоким показателем со времен Эрнесто Вальверде (сезон 2017/18).

Играя в большинстве, Барселона не продемонстрировала чего-то невероятного. Следующего момента болельщики ждали до 62-й минуты, когда с дистанции классно хряпнул Кунде. Доменек парировал на Левандовски, однако тот не смог сыграть на добивании. Поляк требовал пенальти, ведь зацепился за ногу защитника – впрочем, лайнсмен заметил у него офсайд.

Еще через 10 минут "блаугранас" могли забивать с углового, однако замыкание Араухо парировал Доменек. Левантийцы мгновенно ответили, напугав "Монжуик" выходом свежего Диего Лопеса один на один – впрочем, не менее свежий Педри в последний момент успел выбить мяч из-под ног соперника. Это был последний момент Валенсии во встрече.

Барселона же в последней 15-минутке явно прижала "летучих мышей". На 76-й минуте мог забивать Гюндоган, который принял шикарную заброску от Канселу и пробивал метров с 12-ти. Васкес успел броситься под мяч.

На 80-й же хозяева таки прошили Доменека. Араухо опередил голкипера при борьбе за подачу с корнера, мяч взлетел над штрафной, а Левандовски подхватил его и расстрелял ворота. 3:2!

Рональд на 86-й мог и сам отличиться, но Доменек снова отбил его замыкание. В этот вечер "летучие мыши" позволяли забивать только Левандовски – в компенсированное время они организовали поляку штрафной, а тот прямым ударом вколотил сферу в девятку. 4:2! Хет-трик Роберта.

Финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас". Барселона набрала 73 очка, вернувшись на вторую позицию. Жирона остается в двух зачетных баллах позади. Столько же не хватает Валенсии до прорыва в зону Лиги конференций. Левандовски же приблизился к Довбыку в борьбе за Пичичи – Артем опережает поляка на три гола.

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