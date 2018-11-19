Лига наций: Швейцария сотворила фантастический камбэк в матче против Бельгии и вышла в плей-офф турнира

Состоялись очередные матчи 6-го тура Лиги наций.

Бельгия шокировала сборную Швейцарии двумя мячами в начале встречи. Казалось, что гости похоронили надежды швейцарцев на выход в плей-офф турнира. Однако еще до свистка на перерыв хозяева сравняли счет и даже умудрились выйти вперед.

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Во второй половине встречи игроки сборной Швейцарии закрепили победу, забив еще два мяча.

Таким образом, именно швейцарцы выходят в плей-офф Лиги наций, оставляя сборную Бельгии на втором месте в группе.

В группе 2 дивизиона С состоялись 2 матча, которые не имели никакого турнирного значения. Финляндия уступила венграм, но лидерство в группе не потеряла. Эстония победила Грецию, однако это не помогло ей спастись от вылета в дивизион D.

Лига наций, дивизион А

Швейцария – Бельгия – 5:2

Голы: Родригес, 26 (пен.), Сеферович, 31, 44, 62, Ельведи, 84 – Азар Т., 2, 17

Лига наций, дивизион С

Венгрия – Финляндия – 2:0

Голы: Салай, 29, Надь, 37

Греция – Эстония – 0:1

Гол: Ламбропулос, 44 (аг)