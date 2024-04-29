“На днях пришлось услышать неприятную информацию от Анатолия Демьяненко. Он хотел зайти в УАФ, а его внутрь даже не пускают. Даже парковаться не разрешили возле Дома футбола. Это человек, который играл на трех чемпионатах мира. Это легендарный футболист для Украины. Он один сделал больше, чем 95% вместе взятых людей, которые сейчас сидят в Доме футбола.

Так нельзя с легендой. Что бы там ни было, он был вице-президентом при прошлой власти... Он футболист прежде всего. Он человек, который отдал здоровье ради футбола. Он лучший футболист СССР 1985 года. Он должен звонить, чтобы кто-то его проводил в Дом футбола? А что это такое, как это так?

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А сколько людей, которые работали на украинский футбол, которые получали определенные небольшие средства – 100-200 долларов к пенсии. Им сейчас это все пообрезали. А они много сделали для украинского футбола. Зато сейчас охранников вооруженных по Ассоциации ходит... Такое впечатление, что там должен быть террористический акт, нападение. Сейчас слава Богу чуть меньше, до недавнего времени ходило.

У нас что-то не то делается. Мне обидно за Демьяненко, я его уважаю. Он сложный человек, к нему можно по-разному относиться, но он легенда. Он, наверное, один из немногих, кто должен заходить в Дом футбола, когда захочет и как захочет. У нас не так много их, должно быть уважение", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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