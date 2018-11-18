Зозуля с Альбасете вырвали победу над Луго Кравца – Роман принял участие в ключевой атаке

В 14 туре испанской Сегунды встречались две команды украинских футболистов.

Альбасете победил Луго на своем поле благодаря голу на 84 минуте от Жереми Бела. Вследствие этого успеха команда Романа Зозули набрала 24 очка, поднялась на 5 место в турнирной таблице и продолжила борьбу за выход в Примеру.

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Защитник Луго Василий Кравец не мог принять участие в матче, поскольку уехал в сборную Украины, где получил травму. Роман Зозуля провел в составе хозяев 89 минут, но результативные действия себе в актив не записал и получил одну из самых низких оценок в команде победителей от статистического портала SofaScore – 6.8.

Экс-форвард сборной дважды пробил мимо ворот Луго – особенно опасно замыкал подачу с углового. Еще один выстрел заблокировали соперники. В первом тайме он попал в офсайд, что помешало отличиться легальным голом. А вот в конце встречи Роман (10 номер) принял непосредственное участие в ключевой атаке, отдав в падении пас на Еугени (17), который ассистировал автору единственного гола Бела (24).

Зозуля традиционно работал по всему полю и опускался в глубину. Он отдал 15 передач с точностью 66%, один раз успешно пошел в обводку, а также выиграл 7 единоборств из 15.

Карта передач (квадраты) и ударов (круги) Романа Зозули

Видео гола и обзор матча Альбасете – Луго можно посмотреть на Youtube:

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