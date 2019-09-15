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Фантастический камбэк Болоньи после речи Михайловича, который лечится от лейкемии, в видеообзоре матча с Брешией – 4:3

20:35 32 Читати українською
Фантастический камбэк Болоньи после речи Михайловича, который лечится от лейкемии, в видеообзоре матча с Брешией – 4:3
Родриго Пласио / фото из соцсетей

Болонья одержала тяжелую Победа над Брешией в матче 3-го тура Серии А. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
42’ Андреа Чистана
49’ Даниэле Дессена
 
Маттиа Бани 36’
Родриго Паласио 56’
Андреа Поли 60’
Рикардо Орсолини 80’
10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
36’ Маттиа Бани
42’ Андреа Чистана
49’ Даниэле Дессена
56’ Родриго Паласио
60’ Андреа Поли
80’ Рикардо Орсолини

Брешия и Болонья устроили целое представление в воскресном матче. Дубль Альфредо Доннаруммы и точный удар Чистана в первом тайме, казалось, заранее определили победителя этой пары – 3:1 в пользу Брешии.

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Однако во втором тайме сначала удаление Дессены надломило уверенность хозяев, а затем Паласио, Денсвил и Орсолини точными ударами склонили чашу весов на свою сторону – 3:4.

Как признался после матча Паласио, вдохновила игроков Болоньие на впечатляющий камбэк речь Синиши Михайловича. Наставник "россоблу" борется с лейкемией и сейчас проходит второй курс химиотерапии, но все же сумел поговорить с командой с помощью средств связи.

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Италия Видеоновости Синиша Михайлович Синиша Михайлович Брешия - Болонья Родриго Паласио Родриго Паласио Болонья Болонья Брешия Брешия
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