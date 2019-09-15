Фантастический камбэк Болоньи после речи Михайловича, который лечится от лейкемии, в видеообзоре матча с Брешией – 4:3

Болонья одержала тяжелую Победа над Брешией в матче 3-го тура Серии А. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

Брешия и Болонья устроили целое представление в воскресном матче. Дубль Альфредо Доннаруммы и точный удар Чистана в первом тайме, казалось, заранее определили победителя этой пары – 3:1 в пользу Брешии.

СПАЛ победил Лацио, Болонья осуществила впечатляющий камбэк против Брешии: 3-й тур Серии А, матчи воскресенья

Однако во втором тайме сначала удаление Дессены надломило уверенность хозяев, а затем Паласио, Денсвил и Орсолини точными ударами склонили чашу весов на свою сторону – 3:4.

Как признался после матча Паласио, вдохновила игроков Болоньие на впечатляющий камбэк речь Синиши Михайловича. Наставник "россоблу" борется с лейкемией и сейчас проходит второй курс химиотерапии, но все же сумел поговорить с командой с помощью средств связи.