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"Надеюсь, не отправил Михайличенко в отставку", – Рябоконь прокомментировал победу над Динамо

22:12 78 Читати українською
"Надеюсь, не отправил Михайличенко в отставку", – Рябоконь прокомментировал победу над Динамо
Александр Рябоконь / УПЛ

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после победы над Динамо (2:1) в матче 7 тура УПЛ.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

"Футбол – это вид спорта, где главное – результат. Довольны, что смогли обыграть одного из грандов украинского футбола. Довольно уверенно начали матч, достойно выглядели. Примерно на 25-й минуте отдали инициативу сопернику, хуже стали играть в пас, но реализовали одну из контратак.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Во второй половине нам было немного легче, несмотря на то, что быстро пропустили. Была какая-то уверенность, что нам по силам взять очки.

Надеюсь, не отправил Михайличенко в отставку. Он работает всего несколько дней. Кстати, мне было обидно за отставку Хацкевича, потому что при нем росла молодежь", – цитирует Рябоконя Tribuna.com.

Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Александр Хацкевич Александр Рябоконь Александр Рябоконь Динамо Киев - Десна Десна Десна
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