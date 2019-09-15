Факундо Феррейра помог Эспаньолу переиграть Эйбар: 4-й тур Примеры, матчи воскресенья

Состоялись очередные матчи 4-го тура испанской Примеры.

В 4-м туре Примеры Эспаньол одолел Эйбар и покинул зону вылета. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 4-й тур

Эйбар – Эспаньол – 1:2

Голы: Рамис, 58 – Феррейра, 77, Гранеро, 79

Красная карточка: Налдо, 90+2 (Еспаньйол)

Алавес – Севилья – начало матча в 15:00

Сельта – Гранада – начало матча в 17:00

Вальядолид – Осасуна – начало матча в 19:30

Бетис – Хетафе – начало матча в 22:00

В первом матче воскресенья чемпионата Испании Эйбар принимал Эспаньол. Команды не порадовали болельщиков опасными моментами в первом тайме, о чем, в частности, свидетельствовала статистика ударов в створ ворот – 0:0. Во второй половине первый точный удар от хозяев стал голевым! Орельяна классно навесил со штрафного, а Рамис головой переправил мяч в ворота – 1:0. Впрочем, гости сумели отыграться благодаря голу экс-горняка Факундо Феррейры на 76-й, а через три минуты Гранеро, который вышел на замену того же Феррейры, вывел Эспаньол вперед! В итоге битву аутсайдеров выиграли гости и покинули зону вылета, тогда как Эйбар опустился на девятнадцатое место.

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