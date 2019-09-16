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Гол Пйонтека и два грубых удаления в видеообзоре матча Верона – Милан – 0:1

00:56 10 Читати українською
Гол Пйонтека и два грубых удаления в видеообзоре матча Верона – Милан – 0:1
ФК Милан

Милан на выезде одолел Верону в рамках 5-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

21’ Мариуш Стемпиньский
 
Кшиштоф Пйонтек 65’
Давид Калабрия 90+5’
21’ Мариуш Стемпиньский
65’ Кшиштоф Пйонтек
90+5’ Давид Калабрия

Единственный гол в отчетном матче забил Кшиштоф Пйонтек, в середине второго тайма реализовав пенальти. Поляк наконец-то прервал длительную голевую засуху. Также арбитр был вынужден удалить по одному игроку в составе обеих команды за грубые фолы.

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После этого тура Милан набрал 6 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Верона имеет 4 понкта и занимает одиннадцатое место.

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Верона - Милан Милан Милан Верона Верона Италия Видеоновости
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