Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место

Динамо проиграло Десне (1:2) в 7-м туре чемпионата Украины 2019/20. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Десна "Футбол 24", стартовал в 17:00. Как ни странно, но к отчетной встрече киевляне подходят на более низком месте. Команда Рябоконя занимает 2-ю строчку, набрав 11 очков. Динамо после двух ничьих при Михайличенко – лишь пятое с отставанием в 3 балла, но и игрой против Мариуполя в запасе. Киевляне не могут победить уже 5 матчей подряд во всех турнирах.

Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ

У Десны лучшая оборона УПЛ – всего 2 пропущенных гола за 6 игр, причем оба от ФК Львов в стартовой встрече (1:2). После этого августовский баланс вице-лидера поражает: 3 победы (на выезде взяли максимум очков) и две нулевые ничьи. В то же время черниговский клуб проиграл все 3 предыдущих матча против динамовцев, которые забивали стабильно не менее двух голов.

Десна активно начала. Кадири обрезался в центре поля, гости заработали 2 подряд стандарта, но без опасности. Команда Рябоконя довольно умело держала мяч и на 4-й минуте получила право уже на 2-й угловой. Эти атаки завершались с тем же нулевым успехом, что и первые фланговые атаки киевлян. Калитвинцев уже заходил на удар после прохода и навеса партнера с левого фланга, но Де Пена спиной заблокировал выстрел экс-динамовца с пределов вратарской. Тот же Карлос получил пас Кадара из глубины и прицельно навесил. Буяльского оставили одного в воздухе, но Виталий промазал.

Гости заработали очередной штрафной. Другой бывший полузащитник Динамо Богданов едва не забил ударом метров с 35-и. Бойко вытащил из угла. Десна прессингует и заставляет кипера киевлян запаниковать. Быстрое вбрасывание из аута выводит Артема Фаворова на удар – слишком высоко. Гармаш подбирает снаряд и наносит второй удар в матче. Опять прицел подвел Дениса. Беседин до крови повредил руку. Динамо в меньшинстве атакует без ударов со все теми же навесами – все по классике.

Кадар опасно отбрасывает назад, Бойко не очень уверенно выбивает. Игроки Десны едва не забили на ровном месте гол, который накануне Шахтер подарил в похожей ситуации Зари. Кадири проиграл верховую борьбу, Кадар также не разобрался в центре. Бурда позволил Картушову прострелить с левого фланга, а Калитвинцев опередил Миколенко. Десна повела 1:0, и это закономерно, команда действует осмысленнее и... острее.

В компенсированное время Де Пена замыкает навес Караваева и прошивает Паста. Мяч, как представляется, минимум на 99% пересекает линию ворот полностью, но вратарь хитрит, передвигает круглого и судьи не засчитывают. Вот это тайм! Десна перестреляла Динамо – 2:1 по точным ударами. Хотя и уступили в целом 4:7, лучшая эффективность позволяет гостям уйти на перерыв, ведя в счете 1:0.

Беседин забивает какой-то баскетбольный гол. Это было очень эффектно. Кадири подбирает, отдает на Караваева, тот навешивает на Артема. Беседин грудью сбрасывает Момо под удар. Паст парирует, но сам же форвард Динамо и успевает добить в падении. Десна же снова забила после прохода с фланга. На этот раз Калитвинцев справа прошел, воспользовавшись подарком Миколенко и выдал пас на Филиппова, который пяткой из-под Кадара переиграл Бойко.

Жерсон, который в перерыве заменил одного из самых активных Де Пену, пробивает издали – Паст на месте. Буяльский роскошно забрасывает из глубины. Беседин принял и пробил вторым касанием, но Паст блестяще прочитал эпизод и перекрыл угол обстрела. Караваев идеально подал, но Цыганков не попал ударом с воздуха. Поменялись флангами. Миколенко подал слева, а Караваев дважды замыкал. Паст каким-то чудом спасает Десну раз за разом.

Кадири наконец-то уходит с поля – кроме одного удара, который привел к взятию ворот, вспомнить что-то хорошее о Момо сложно. Фран Соль выходит снова на последние 5 с лишним минут. Испанец отдал неточный пас и в отчаянии чуть не ударил Цыганкова. Беседин замыкал навес Караваева – Паст без проблем взял этот мяч. Опять те же дальние удары и навесы.

Десна впервые в истории одолела Динамо. Команда Рябоконя набирает 14 очков (на 6 больше, чем у киевлян!) и возвращает себе второе место. Михайличенко стартует с 2-х очков за 3 тура. Отставание Динамо от Шахтера – фантастические 13 очков.