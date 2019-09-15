Михайличенко – о поражении Динамо от Десны: Мы организовали много контструктивних атак

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от Десны (1:2) в матче 7 тура УПЛ.

"Счет на табло, и он говорит обо всем. Недовольство после игры касается именно результата. По такой игре проигрывать нельзя, даже несмотря на то, что без ошибок не обошлось. Особенно в эпизоде ​​со вторым пропущенным мячом, который, наверное, «подкосил» некоторых игроков.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Было затрачено много усилий, чтобы исправить ситуацию, как в конце первого, так и в начале второго таймов. Я благодарен ребятам, что они все равно хотели достичь положительного результата, до последнего верили, что им удастся добиться победы. Но любые усилия, если они не подтверждены голами, напрасны. Игра забывается, а результат остается.

Очень неприятный отрезок времени – как для меня, так и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх мы можем говорить, что происходило мое знакомство с командой, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы, который был выполнен в последнее время.

Были продемонстрированы высокие скорости, было организовано достаточно конструктивных атак, но в моментах, которые мы создавали, чего-то не хватало – где-то мастерства, где-то завершающего удара. Наверное, это все от неуверенности, ведь после ряда неудачных игр теряется вера в себя. Нужно футболистам вернуть ее, ведь они умеют играть в футбол. Но на данном этапе что-то мешает.

Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место

Мы прекрасно понимали, что после возвращения сборников нам будет непросто, но сегодня была довольно содержательная игра. Конечно, вы можете апеллировать мне, что счет то негативный, и я вас прекрасно понимаю. Но иногда некоторые ошибки – как в обороне, так и в атаке – перечеркивают то, что происходит на поле", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.