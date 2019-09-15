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Зозуля не спас Альбасете от ужасного домашнего поражения

15:10 94 Читати українською
Зозуля не спас Альбасете от ужасного домашнего поражения
Зозуля не спас Альбу

Альбасете продолжил неубедительны выступления в новом сезоне разгромным поражением от Тенерифе (0:4) в 5-м туре Сегунды.

Испания, Сегунда, 5-й тур

Альбасете – Тенерифе – 0:4

Голы: Бермехо, 1, Мазань, 13 Мьерес, 72, Гомес, 90

Уже в дебютные 13 минут игры команда Романа Зозули, который вышел на поле в стартовом составе, дважды вынимала мяч из сетки собственных ворот. Альбасете пропустил настолько быстро, что некоторые болельщики даже не успели занять свои места на Карлос Бельмонте. Провал на левом фланге защиты "механического сыра" привел к классному прострелу Мальбашича на Бермехо, которому оставалось попасть в пустой угол.

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Беспорядок в оборонительных порядках команды Луиса Рамиса продолжился во время стандарта. Борха передачей с углового флажка нашел на линии штрафной никем не прикрытого Мазаня, а то взлета роскошно влупил в ближнюю "шестерку". После этого Зозуля и Ко уже не смогли подняться, пропустив еще дважды в конце второго тайма. Сначала Мьерес "расстрелял" Томеу Надаля ударом в упор, а затем Гомес бильярдным ударом закатил от дальней стойки.

Роман Зозуля провалил поединок, как и остальные его партнеры. Украинец ни разу не пробил по воротам и продемонстрировал лишь 60% точности передач.

Потерпев третье поражение в пяти матчах, Альбасете (12 место) уступает лидеру первенства Кадису уже 9-ю очками.

blog_ava
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Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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