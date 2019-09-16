Марсель в матче с семью голами перестрелял Монако, Сент-Этьен не сумел дожать Тулузу: 5-й тур Лиги 1, матчи воскресенья

Состоялись заключительные матчи 5-го тура чемпионата Франции. Нант и Марсель одержали победы, Сент-Этьен сыграл вничью с Тулузой.

Чемпионат Франции, 5 тур

Нант – Реймс – 1:0

Гол: Кулибали, 69

Сент-Этьен – Тулуза – 2:2

Голы: Амура, 45, 56 – Градель, 15 Лейя, 24

Монако – Марсель – 2:4

Голы: Бен-Еддер, 17, 26, Кейта, 75 - Бенедето, 38, 66, Жермен, 41, Пайе, 61

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Сент-Этьен с Тулузой выдали эффектный матч. Гости за половину первого тайма достигли преимущества в два мяча и отдали инициативу. Это обернулось тем, что соперник Александрии в Лиге Европы в начале второго тайма счет сравнял, а на 90-й минуте вовсе вырвал победу благодаря автоголу. Однако применение системы VAR огорчило болельщиков Сент-Этьена, был офсайд, и счет остался 2:2.

Монако и Марсель разыграли настоящий триллер. Благодаря усилиям Бен-Еддера хозяева уже к середине первого тайма побеждали в два мяча. Однако еще до перерыва Марсель восстановил равновесие. Во второй половине гости забили еще дважды, на что монегаски ответили лишь голом Кейта.

После этого тура Марсель поднялся на 4 место в турнирной таблице (10 очков), Сент-Этьен – на 15-е (5 пунктов). Монако осталось в зоне вылета (2 очка).