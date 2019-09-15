Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Динамо уступило Десне в 7 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Десна.

Киевское Динамо в матче 7 тура УПЛ принимало черниговской Десну. Уже с первых минут подопечные Александра Рябоконя начали активно создавать моменты у ворот киевлян, тогда как подопечные Алексея Михайличенко занимались перебрасыванием мяча с фланга на фланг и постоянными навесами. В итоге, под конец тайма Владислав Калитвинцев затолкал мяч в ворота Дениса Бойко. Перед перерывом арбитр отменил гол Карлоса Де Пены, который, скорее всего, был чистым.

Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место

После перерыва киевляне быстро отыгрались усилиями Артема Беседина, который удачно пробил головой. Но вскоре Александр Филиппов шедевральным ударом пяткой принес своей команде сенсационную победу.