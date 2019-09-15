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ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЗАРЯ

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

20:01 283 Читати українською
Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча
Динамо – Десна – видео голов и обзор матча / ФК Динамо

Динамо уступило Десне в 7 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Десна.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

Киевское Динамо в матче 7 тура УПЛ принимало черниговской Десну. Уже с первых минут подопечные Александра Рябоконя начали активно создавать моменты у ворот киевлян, тогда как подопечные Алексея Михайличенко занимались перебрасыванием мяча с фланга на фланг и постоянными навесами. В итоге, под конец тайма Владислав Калитвинцев затолкал мяч в ворота Дениса Бойко. Перед перерывом арбитр отменил гол Карлоса Де Пены, который, скорее всего, был чистым.

Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место

После перерыва киевляне быстро отыгрались усилиями Артема Беседина, который удачно пробил головой. Но вскоре Александр Филиппов шедевральным ударом пяткой принес своей команде сенсационную победу.

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Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место
19:02
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Динамо Киев - Десна Динамо Киев Динамо Киев Десна Десна Видеоновости УПЛ
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