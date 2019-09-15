toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЗАРЯ

Дебютный гол Мхитаряна в видеообзоре матча Рома – Сассуоло – 4:2

22:25 25 Читати українською
Дебютный гол Мхитаряна в видеообзоре матча Рома – Сассуоло – 4:2
Рома – Сассуоло – 4:2 – видео голов и обзор матча

Рома на своем поле обыграла Сассуоло в рамках 3-го тура Серии А. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

12’ Бриан Кристанте
20’ Эдин Джеко
22’ Генрих Мхитарян
33’ Джастин Клюйверт
 
Доменико Берарди 53’
Доменико Берарди 72’
12’ Бриан Кристанте
20’ Эдин Джеко
22’ Генрих Мхитарян
33’ Джастин Клюйверт
53’ Доменико Берарди
72’ Доменико Берарди

Рома под руководством Паулу Фонсеки одержала первую официальную победу после двух ничьих. Кроме того, для Генриха Мхитаряна поединок против Сассуоло стал дебютным в Серии А, и экс-игрок Арсенала отметил это событие забитым голом.

Фонсека одержал дебютную победу во главе Ромы, камбэк Болоньи против Брешии: 3-й тур Серии А, матчи воскресенья

Благодаря этой победе "волки" набрали 5 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. У Сассуоло осталось три пункта и 12-я позиция.

blog_ava
Михайличенко – о поражении Динамо от Десны: Мы организовали много контструктивних атак
20:40
618
Теги
Рома - Сассуоло Сассуоло Сассуоло Италия Видеоновости Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Рома Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
9
мин
Торино
21:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук