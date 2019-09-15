Дебютный гол Мхитаряна в видеообзоре матча Рома – Сассуоло – 4:2

Рома на своем поле обыграла Сассуоло в рамках 3-го тура Серии А. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

Рома под руководством Паулу Фонсеки одержала первую официальную победу после двух ничьих. Кроме того, для Генриха Мхитаряна поединок против Сассуоло стал дебютным в Серии А, и экс-игрок Арсенала отметил это событие забитым голом.

Фонсека одержал дебютную победу во главе Ромы, камбэк Болоньи против Брешии: 3-й тур Серии А, матчи воскресенья

Благодаря этой победе "волки" набрали 5 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. У Сассуоло осталось три пункта и 12-я позиция.