Олимпик расписал выездную ничью с Мариуполем в дебютном матче под руководством Висенте Гомеса

Первый матч воскресной программы 7-го тура УПЛ между Мариуполем и Олимпиком завершился результативной ничьей (1:1).

Первый тайм матча не поражал яркими моментами. На трибунах было тихо, а на поле – медленно и спокойно, без особой остроты. На старте встречи острее выглядел Олимпик: гости провели несколько интересных по развитию атак с неточными ударами, а на 8-й минуте вполне справедливо потребовали пенальти – Быков рукой заблокировал выстрел Тейшейры вплотную. Арбитр Александр Дердо проигнорировал этот эпизод.

Ничего интереснее, чем три-четыре неточных удара с дистанции, до 30-х минут болельщики не увидели, но инициатива постепенно переходила от Олимпика к Мариуполю. На 34-й минуте азовцы впервые серьёзно потревожили ворота соперника – это Топалов получил пас на ход в штрафную, прикрыл мяч корпусом и пробил с левого края над перекладиной. Впрочем, уже на 37-й всё могло завершиться пенальти в ворота хозяев, однако Дердо проигнорировал падение Матара после толчка Чоботенко.

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В конце концов, благоприятный арбитраж и несколько более высокая активность помогли Мариуполю забить гол в раздевалку. Получилось красиво: на 43-й минуте Кирюханцев прорвался по флангу, обыгрался в стеночку с Чурко и с правого края штрафной запустил мяч в дальнюю девятку – 1:0. На этом первый тайм и завершился.

После перерыва команды забегали значительно быстрее, что вылилось в ряд острых моментов. В частности, на 52-й минуте Мишнёв зацепился за красивый черпачок в штрафную и в касание пробил над перекладиной, хотя арбитр заметил у Дмитрия офсайд. Олимпик ответил дальним выстрелом Завийского и замыканием кросса в исполнении Матара, однако оба раза мяч разминулся с воротами. Азовцы намёков не поняли, что на 58-й минуте вылилось в гол дончан: Матар скинул подачу с углового под удар на Имери, а тот мощным ударом из-за пределов штрафной пробил по воротам – мяч рикошетом от защитника влетел в сетку. 1:1!

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Тут же Олимпик мог удвоить преимущество. На 62-й минуте Александр Дердо заметил фол Быкова против Матара в штрафной и назначил пенальти – хотя понять, что же там нарушил Алексей, видеоповторы так и не дали понять. Впрочем, выйти вперёд гостям не было суждено, ведь Худжамов в блестящем прыжке вытащил мощный удар Политыло с "точки". После этого произошла серия замен, а дальше игра раскрылась: так, на 67-й минуте Вакула вошёл на правый край штрафной и пробил с острого угла, а на 70-й Евгений Пасич воспользовался отскоком и выстрелил по воротам вплотную – в обоих случаях блестяще сыграли голкиперы.

На 70-х минутах матч несколько сбавил в темпе, поэтому и моментов практически не возникало. Единственную возможность отличиться в этот период упустил Олимпик: на 78-й минуте Политыло красивым ударом со штрафного закрутил мяч в девятку, а Худжамов, вытянув его в красивом прыжке, сразу же заблокировал добивание с нескольких метров. Мариуполь сумел ответить лишь неплохим рейдом Вакулы с подачей, которую никто не успел замкнуть.

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В первой половине эндшпиля матча несколько острее выглядел Олимпик, который больше работал с мячом и контролировал темп встречи. На 85-й минуте это могло вылиться во взятие ворот Мариуполя: Ксёнз сместился с фланга в центр, обыгрался с партнёром и вышел один на один с Худжамовым, но не смог его переиграть в ближнем бою. После этого инициативу перехватили азовцы, однако одних лишь рейдов Вакулы для гола было маловато. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, Мариуполь набрал восемь очков и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице, в то время как Олимпик с двумя зачётными баллами в активе остался на последней строчке.

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