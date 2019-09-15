Колос одержал минимальную победу над Львовом – Мазяр дебютировал во главе "горожан" с поражения

Колос благодаря голу Дениса Костышина в конце второго тайма переиграл Львов в дебютном матче Владимира Мазяра на посту главного тренера "горожан" (1:0).

Первый тайм матча между Колосом и Львовом претендует на звание одного из худших в текущем сезоне. Низкие скорости, ноль нетривиальных решений, ужасное исполнение посредственных по остроте моментов – всё это было характерно для обеих команд. С большой натяжкой интересными эпизодами можно назвать удары львовян на 18-й и 22-й минутах соответственно – в первом случае выстрел Шины с линии штрафной по центру поймал Волынец, а во втором Пернамбуко с классной позиции пробил куда-то в сторону ворот.

У ковалёвцев были только стандарты, однако удар Морозко со штрафного на старте тайма отправился в руки Бандуры, а выстрел Лысенко в концовке пролетел слишком высоко. Кроме того, Морозко несколько раз цеплялся за подачи с углового, но до действительно опасного момента дело так и не дошло. На перерыв команды отправились без голов.

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Начало второго тайма прошло в том же ключе. У Колоса можно вспомнить разве что два стандарта, после которых Кизилатеш пробивал в стенку, а первый интересный момент у Львова случился аж на 65 минуте – это Шина с линии полукруга перед штрафной запустил мяч над перекладиной. Выход на поле Ильина и Костишина ничем этому матчу не помогал, а на 70-й минуте у ковалёвцев травму получил нападающий Лысенко.

Последние 20 минут оказались наиболее острыми за всю игру. Так, на 71-й минуте с дистанции попытался выстрелить Зозуля, но получилось неточно. Львов ответил на 73-й передачей Шины на дальнюю штангу точно под удар Браткову, однако Антон не успел сориентироваться и акцентировано пробить в ближний угол. На 75-й же Шина попытался перебросить Волынца, но сфера перелетела не только через голкипера, но и через ворота. Колос ответил заблокированным ударом Волкова и несколькими опасными комбинациями без завершения.

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В эндшпиле матча неожиданно разыгрался сын главного тренера ковалёвцев Руслана Костишина – Денис. Так, на 82-й минуте он головой подправил подачу со стандарта в дальний угол, но мяч пролетел мимо ворот. На 87-й же хавбеку удался мощный выстрел метров с 25-ти точно под правую штангу, однако Бандура в красивом прыжке парировал. Денис не собирался покидать поле без голов: он замкнул навес с углового, попав в голкипера, а затем сразу же сыграл на добивании – 1:0! Впрочем, в компенсированное время Борзенко мог сравнять счёт благодаря корнеру, но после отскока он каким-то образом метров с трёх умудрился отправить мяч над перекладиной.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса. Ковалёвцы набрали 10 очков и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице, оставив за спиной киевское Динамо. Львов, имея шесть зачётных баллов в активе, находится на предпоследней строчке.

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