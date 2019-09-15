Селезнев ассистом помог Бурсаспору обыграть Османлиспор, Ризеспор с Морозюком сыграл вничью с Гезтепе

Форвард Бурсаспором Евгений Селезнев отметился результативным действием в матче турецкой Первой лиги, а его команда победила Османлиспор (3:1).

Турция. Первая лига, 4 тур

Бурсаспор – Османлиспор – 3:1

Голі: Шеху, 27, Канатсызкуш, 45+1, Кескин, 90+3 – Четинкая, 83

Суперлига, 4 тур

Ризеспор – Гезтепе – 0:0

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Евгений Селезнев появился на последние минуты матча турецкой Первой лиги между Бурсаспором и Османлиспором. Но этого времени хватило украинцу, чтобы отметиться результативным действием. Форвард прострелил на Кескина, и тот с лету поразил ворота гостей. Таким образом, Бурсаспор набрал 9 очков и продолжает делить лидерство с Умраниеспором.

В 4 туре Суперлиги Ризеспор с Николаем Морозюком в старте сыграл в сухую ничью с Гезтепе. Сейчас у команды украинца 8 очков и 2 позиция в таблице.