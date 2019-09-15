Аталанта вырвала победу над Дженоа на 90+5 – VAR и супергол решили судьбу команды Малиновского

ДАталанта обыграла Дженоа (2:1) в 3-м туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский провел игру в запасе. Счет и отчет матча Серии А 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 13:30. Руслан Малиновский и после гола за сборную Украины в третий раз подряд готовился выйти со скамейки запасных, но так и просидел там всю игру. Сейчас украинец не отличался результативными действиями в официальных матчах за "Богиню". Его Аталанта дважды сыграла со счетом 2:3 – на выезде переиграла спали, а дома уступила Торино. Дженоа занимает пятое место, устояв на поле Ромы (3:3) и обыграв Фиорентину (2:1) с ее звездным новичком Рибери.

Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский после сборной

Старт матча не порадовал моментами. Дженоа быстро забила, однако бергамаски искусно поймали соперника в офсайдную ловушку. Лишь на 13-й Аталанта ответила остротой. Пашалич мог забивать ударом с нескольких метров, но не дотянулся до мяча, как следует. Сапату вывели на хорошую позицию в штрафной, однако Дуван выполнил нечто среднее между прострелом и ударом. Радованович пробил издали, минимально промахнувшись. Здесь уже игроки Аталанты сначала дали себя обокрасть, а затем и проиграли подбор.

Очень много пространства оставили Лерагеру в центре на 28-й. Хавбек Дженоа пробил с рикошетом, и снаряд едва не опустился в ворота. Индивидуальные действия Иличич и Гомеса приносили мало пользы. Пашалича дважды оставляли в одиночестве перед штрафной, но хорват всем своим видом показывал, что он не Малиновский - вместо мощных акцентированных ударов пас в борьбу и блок соперника. В последнем эпизоде ​​Сапата почти сыграл на добивании - Дувану не удалось перебросить вратаря.

Колумбийский же форвард силовым приемом и взрывной скоростью в центре поля развернул быструю контру. Иличич продолжил, а Пашалич снова запорол момент, пробив прямо в Раду. Аталанта будто и нанесла 10 ударов за первые 45 минут, но по попаданиям в створ лишь 2:1, хотя 8 раз "Богиня" пробивала из пределов штрафной. Дженоа выиграла борьбу (9:1 по удачным отборам, 26:18 по выигранным единоборствам), но была похуже в дриблинге (1:3) и точности передач (76% на 83%).

Сразу после перерыва "грифоны" наконец-то создали момент. Куаме обводным ударом с границы штрафной закручивал в дальний угол, но Голлини эффектно потянул. Лерагер сбрасывал пяткой назад под удар Шон - выше! Второй момент подряд дала создать Аталанта, чего с ней до перерыва не случалось. Первая замена от Гасперини уже на 55-й. Это де Рон заменил Пашалича. Госенс тут же остро пробил метров с 20-и, но в дальний угол не попал.

Иличича заменил Муриель на 60-й. Еще одно закономерное решение тренера Аталанты. Фабри решил воспользоваться VAR, чтобы посмотреть возможен фол Кристиана Сапата на Дуване. Это пенальти, экс-защитник Милана сбивал земляка - решил судья. Муриель уверенно реализовал 11-метровый. Дженоа снова забила после свистка. Но на этот раз арбитр не дал ей быстро продолжить атаку после фола.

Сапата прошел слева от вратарской, но прошить вратаря генуэзцев не сумел. Муриель на ровном месте получил травму. Малиновский, казалось, получил шанс выйти хотя бы после 80-ти. Руслану уже было начали рассказывать о его обязанностях, однако Луис показал, что сможет продолжить игру. Госенс ​​получил классный пас от Гомеса и пробил голкипера. Гол отменили после просмотра видеоповторов - офсайд.

Пинамонти прошел пару защитников и пробил издали - немного не попал. На 89-й Куаме красиво нарисовал фол на пенальти. Фабри снова воспользовался услугами VAR, а Кришито реализовал довольно спорный 11-метровый. Экс-защитник Зенита пробил прямо по центру, но Голлини был уже в левом углу. И все же Дуван Сапата вырвал победу на 90+5-й. Крутой дальний удар прошил верхний угол "грифонов".

Соперник донецкого Шахтера по группе Лиги чемпионов набирает 6 очков после тяжелой выездной победы. Аталанта выходит на пятое место. Дженоа занимает 9-ю строчку.