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Динамо может пригласить Кононова, – российские СМИ

15 сентября 23:55 35 Читати українською
Динамо может пригласить Кононова, – российские СМИ
Олег Кононов / ФК Спартак

Бывший главный тренер Карпат Олег Кононов, который сейчас возглавляет московский Спартак, может стать наставником киевского Динамо. В столице Украины следят за ситуацией специалиста в Москве.

Киевское Динамо не побеждает в 6 матчах подряд и, похоже, вскоре вновь может сменить тренера. Как сообщает Спорт Экспресс, "бело-синие" следят за ситуацией Олега Кононова в московском Спартаке.

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"Почетный гражданин Львова" не демонстрирует стабильных результатов (в частности, в 9 туре РПЛ команда дома проиграла Уралу (1:2)), более того, "красно-белые" не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив Браге. В чемпионате Спартак находится на 6 позиции, отставая от лидеров Зенита и Краснодара на 6 очков.

Напомним, с 2008 по 2011 годы Олег Кононов возглавлял львовские Карпаты и впервые в истории вывел "зелено-белых" в групповой этап Лиги Европы.

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