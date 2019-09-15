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Драматичная потеря победы Арсеналом в видеообзоре матча с Уотфордом – 2:2

22:00 28 Читати українською
Драматичная потеря победы Арсеналом в видеообзоре матча с Уотфордом – 2:2
Арсенал – Уотфорд – 2:2 – видео голов и обзор матча

Арсенал не сумел обыграть Уотфорд в матче 5-го тура АПЛ. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

54’ Том Клеверли
80’ Роберто Перейра
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 22’
Пьер-Эмерик Обамеянг 32’
22’ Пьер-Эмерик Обамеянг
32’ Пьер-Эмерик Обамеянг
54’ Том Клеверли
80’ Роберто Перейра

Арсенал упустил прекрасную возможность догнать Сити и Ливерпуль, а Уотфорд, несмотря на неплохой результат, остался на дне турнирной таблицы.

Арсенал упустил победу над слабым Уотфордом, Эвертон на выезде уступил Борнмуту: 5-й тур АПЛ, матчи воскресенья

"Канониры" уже за первые полчаса матча одержали комфортное преимущество в два мяча. Однако после перерыва команда Унаи Эмери сыграла слишком прагматично, за что и поплатилась. Сначала Клеверли воспользовался ошибкой защитников Арсенала, а в конце матча Перейра благодаря сомнительному пенальти восстановил равновесие.

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Видеоновости Уотфорд - Арсенал Арсенал Арсенал Англия Уотфорд Уотфорд
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