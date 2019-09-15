Драматичная потеря победы Арсеналом в видеообзоре матча с Уотфордом – 2:2

Арсенал не сумел обыграть Уотфорд в матче 5-го тура АПЛ. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

Арсенал упустил прекрасную возможность догнать Сити и Ливерпуль, а Уотфорд, несмотря на неплохой результат, остался на дне турнирной таблицы.

Арсенал упустил победу над слабым Уотфордом, Эвертон на выезде уступил Борнмуту: 5-й тур АПЛ, матчи воскресенья

"Канониры" уже за первые полчаса матча одержали комфортное преимущество в два мяча. Однако после перерыва команда Унаи Эмери сыграла слишком прагматично, за что и поплатилась. Сначала Клеверли воспользовался ошибкой защитников Арсенала, а в конце матча Перейра благодаря сомнительному пенальти восстановил равновесие.