Гол Малиновского вошел в топ-10 лучших выстрелов отбора Евро-2020

УЕФА представил видео десятки лучших голов последних двух туров отборочных матчей Евро-2020.
УЕФА в своем Твиттере опубликовал топ-10 лучших голов 5-6 туров отбора на Евро-2020. Отметим, что в перечень попал и гол нашего Руслана Малиновского в ворота Литвы. Среди бывших игроков, игравших в УПЛ, УЕФА отметил выстрел экс-горняка Генриха Мхитаряна в ворота Боснии и Герцеговины.
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Полный перечень топ-10 выглядит следующим образом:
Энис Барди (Латвия – Сев. Македония)
Марсель Хальстенберг (Сев. Ирландия – Германия)
Руслан Малиновский (Литва – Украина)
Генрих Мхитарян (Армения – Босния и Герцеговина)
Бруно Петкович (Словакия – Хорватия)
Марсель Забитцер (Австрия – Латвия)
Эран Захави (Словения – Израиль)
Доминик Собослои (Венория – Словакия)
Дженк Тосун (Молдова – Турция)
Юсуф Язиджи (Молдова – Турция)