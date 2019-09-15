Гол Малиновского вошел в топ-10 лучших выстрелов отбора Евро-2020

УЕФА представил видео десятки лучших голов последних двух туров отборочных матчей Евро-2020.

УЕФА в своем Твиттере опубликовал топ-10 лучших голов 5-6 туров отбора на Евро-2020. Отметим, что в перечень попал и гол нашего Руслана Малиновского в ворота Литвы. Среди бывших игроков, игравших в УПЛ, УЕФА отметил выстрел экс-горняка Генриха Мхитаряна в ворота Боснии и Герцеговины.

Малиновский стал автором 100-го гола легионеров за сборную Украины

Полный перечень топ-10 выглядит следующим образом:

Энис Барди (Латвия – Сев. Македония)

Марсель Хальстенберг (Сев. Ирландия – Германия)

Руслан Малиновский (Литва – Украина)

Генрих Мхитарян (Армения – Босния и Герцеговина)

Бруно Петкович (Словакия – Хорватия)

Марсель Забитцер (Австрия – Латвия)

Эран Захави (Словения – Израиль)

Доминик Собослои (Венория – Словакия)

Дженк Тосун (Молдова – Турция)

Юсуф Язиджи (Молдова – Турция)