Фрайбург на выезде разгромил Хоффенхайм и поднялся на третью строчку: 4-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В четвертом туре Бундеслиги в воскресенье состоялось два матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Бундеслига, 2019/20, 4-й тур

Хоффенхайм – Фрайбург – 0:3

Голы: Гюнтер, 11, Хаберер, 38, Петерсен, 59

Падеборн – Шальке – матч начнется в 19:30

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В первом матче воскресенья Фрайбург приехал в гости к Хоффенхайму. Гости уже на одиннадцатой минуте открыли счет: Кристиан Гюнтер после передачи Доминика Хайнца безупречно пробил в правый нижний угол ворот. "Сине-белые" сразу могли отыграться, но Исхак Бельфодил не смог переиграть голкипера Фрайбурга. Впоследствии обе команды создали несколько опасных моментов, однако реализовать их снова удалось гостям: на 38-й минуте Майк Франц пробросил мяч под удар Янику Хабереру и тот великолепным выстрелом из пределов штрафной площадки попал в правый нижний угол ворот.

Начало второго тайма вновь огорчило хозяев: Нильс Петерсен мощным ударом попал под перекладину. Интересно, что во второй половине встречи Хоффенхайм более чем в два раза превосходил соперника во владении мячом, однако так и не сумел воплотить это преимущество в забитые голы.

Победа принесла Фрайбурге девять очков и третье место в турнирной таблице, Хоффенхайм с четырьмя баллами опустился на тринадцатое место.

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