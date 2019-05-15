Главные новости футбола 14 мая: Селтик представил Шведа, Гризманн покидает Атлетико, сенсация в сборной Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 мая.

Украина

Мирослав Мазур получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. Защитник выступает за молдавский Сфынтул Георге и настроен воспользоваться дебютным вызовом в лагерь "сине-желтых".

Паулу Фонсека назвал абсолютно нормальным то, что все называют Шахтер фаворитом финала Кубка Украины. Наставник Ингульца Сергей Лавриненко рассказал о своих ожиданиях от решающего матча турнира.

По информации Игоря Цыганыка, владельцы ФК Львов собираются закрывать этот проект. В свою очередь Бруно может сменить Львов на европейский клуб.

Трансферы

Шотландский Селтик представил Марьяна Шведа, а сам украинский вингер уже успел поделиться планами на ближайшее будущее.

Форвард Антуан Гризманн официально покидает Атлетико после этого сезона. Француз уже снял прощальное видео для фанатов Атлетико.

Французский ПСЖ готов заплатить немалую сумму за 3-х звезд мадридского Реала. Также лондонский Тоттенхэм хочет арендовать Бейла за 10 млн фунтов.

Другие топ-события

Английский Манчестер Сити ответил на информацию о возможном отстранении от участия в Лиге чемпионов. Зато австрийский Зальцбург получил путевку в основную стадию ЛЧ благодаря Тоттенхэму и Ливерпулю.

Итальянская Рома объявила об уходе Де Росси – игрок не намерен завершать карьеру и прокомментировал отъезд из Рима.

Антонио Конте возглавит миланский Интер при одном условии, а председатель Федерации футбола Италии предлагает ввести плей-офф в Серии А.