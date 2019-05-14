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"Понимаю, что получил аванс", – Мазур настроен воспользоваться дебютным вызовом в сборную Украины

14 мая 18:43 156 Читати українською
"Понимаю, что получил аванс", – Мазур настроен воспользоваться дебютным вызовом в сборную Украины
Мирослав Мазур / фото: ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Мирослав Мазур, выступающий на правах аренды в молдавском Сфинтул Георге, прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

"Вчера утром позвонили и сказали, что я вызван в сборную. Эмоции не передать словами. Понимаю, что получил аванс от тренерского штаба. Теперь все зависит только от меня – нужно делать все возможное.

Мазур получил дебютный вызов в национальную сборную Украины

Пока не знаю, будут ли меня использовать исключительно в тренировочном процессе или во время матчей. Знаю, что 25-го числа должен быть в Харькове. Думаю, что больше времени буду проводить с молодежкой, но как получится, так и будет. Все зависит от того, как покажу себя на сборе.

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Так же не знаю, сколько буду играть в Молдове и что произойдет летом – останусь здесь, вернусь в Ворсклу, или будет какой-то третий вариант. Сейчас имею контракт с Сфинтул Георге", – цитирует Мазура Tribuna.com.

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Сборная Украины Мирослав Мазур Мирослав Мазур
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