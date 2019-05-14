Фонсека: Абсолютно нормально, что все называют Шахтер фаворитом финала Кубка Украины

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против Ингульца.

"Абсолютно нормально, что все называют Шахтер фаворитом. Мы являемся лидерами Премьер-лиги и встретимся с клубом из Первой лиги. Но нужно понимать: это финал и мы должны максимально уважать соперника, который пришел к этому матчу, а значит, обладает достаточными качествами и силой.

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Уверен, наши игроки осознают всю важность поединка. Статус фаворита, о котором все говорят, необходимо подтвердить на поле. Для меня это просто еще одно слово, а вот если мы действительно лучше, то должны полностью проявлять себя, уважать соперника и подойти к матчу, как к настоящему финалу. Это решающая игра, и мы обязаны быть на высоте, независимо от команды, с которой встретимся.

Как отреагировал на выход Ингульца в финал? Не скрою, для меня это стало сюрпризом, ведь в полуфинале они играли с Зарей, на домашнем стадионе которой и состоится финал. Я, как и многие другие, ожидал, что именно Заря будет в решающем матче. Но Ингулец победил, и, повторюсь, если они выиграли полуфинал, то хорошо поработали.

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Кубок – это Кубок. Наш случай – не единственный: в разных странах были ситуации, когда клуб из второго дивизиона проходил в финал и даже завоевывал трофей. К слову, в последний раз я со своей командой вылетал из Кубка уже давно – за четыре года не проиграл ни кубкового матча. Но прекрасно помню, что, когда я был в Пасуш де Феррейре, нас выбил соперник из Второй лиги. Это был последний раз, когда я уступил в Кубке", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.