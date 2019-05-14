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Фонсека: Абсолютно нормально, что все называют Шахтер фаворитом финала Кубка Украины

14 мая 16:31 70 Читати українською
Фонсека: Абсолютно нормально, что все называют Шахтер фаворитом финала Кубка Украины
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против Ингульца.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Абсолютно нормально, что все называют Шахтер фаворитом. Мы являемся лидерами Премьер-лиги и встретимся с клубом из Первой лиги. Но нужно понимать: это финал и мы должны максимально уважать соперника, который пришел к этому матчу, а значит, обладает достаточными качествами и силой.

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Уверен, наши игроки осознают всю важность поединка. Статус фаворита, о котором все говорят, необходимо подтвердить на поле. Для меня это просто еще одно слово, а вот если мы действительно лучше, то должны полностью проявлять себя, уважать соперника и подойти к матчу, как к настоящему финалу. Это решающая игра, и мы обязаны быть на высоте, независимо от команды, с которой встретимся.

Как отреагировал на выход Ингульца в финал? Не скрою, для меня это стало сюрпризом, ведь в полуфинале они играли с Зарей, на домашнем стадионе которой и состоится финал. Я, как и многие другие, ожидал, что именно Заря будет в решающем матче. Но Ингулец победил, и, повторюсь, если они выиграли полуфинал, то хорошо поработали.

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Кубок – это Кубок. Наш случай – не единственный: в разных странах были ситуации, когда клуб из второго дивизиона проходил в финал и даже завоевывал трофей. К слову, в последний раз я со своей командой вылетал из Кубка уже давно – за четыре года не проиграл ни кубкового матча. Но прекрасно помню, что, когда я был в Пасуш де Феррейре, нас выбил соперник из Второй лиги. Это был последний раз, когда я уступил в Кубке", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер
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