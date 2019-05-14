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"Я хотел продолжить играть за Рому, но этого не хочет клуб": Де Росси прокомментировал отъезд из Рима

14 мая 16:47 263 Читати українською
"Я хотел продолжить играть за Рому, но этого не хочет клуб": Де Росси прокомментировал отъезд из Рима
Даниэле Де Росси / Reuters

Полузащитник Ромы Даниэле Де Росси прокомментировал свой уход из команды после 17 лет выступлений тут.

"Я узнал обо всём вчера. У меня было ощущение, что я способен играть здесь ещё один-два года, но я должен принять это решение. Не хочу никого ни о чём просить.

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На месте клуба я бы продлил контракт с собой – не считая моментов с травмами, я играл хорошо. Теперь мне предстоит искать команду. Для меня это нечто абсолютно новое.

Решение принимал клуб, а не я. Я хотел бы продолжать играть здесь, но они этого не хотят. Между руководством и футболистами слишком большая дистанция, и я надеюсь, что в будущем Рома добьётся прогресса в этом аспекте", – цитирует Де Росси goal.com.

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