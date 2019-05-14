Гризманн официально покидает Атлетико

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн следующий сезон начнет в другом клубе.

Антуан Гризманн во время сегодняшней встречи с Диего Симеоне и генеральным директором Атлетико Анхелем Хиль Марином сообщил о том, что по окончании сезона он покинет команду, утверждает официальный сайт Атлетико.

Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала

Таким образом в субботу, 18 мая, француз проведет последний официальный матч в составе "матрасников", сыграв против Леванте.

Следующим клубом Гризманна должна стать Барселона, которая будет ждать до 1 июля, когда клаусула игрока снизится с 200 миллионов евро до 120-ти. 20 процентов от трансфера должен получить предыдущий клуб нападающего – Реал Сосьедад.

Гризманн рвется в Барселону – француз готов пожертвовать десятками миллионов евро, чтобы играть с Месси

Отметим, что в руководстве каталонского клуба пока нет единого мнения относительно этого трансфера из-за отказа Антуана перебраться на Камп Ноу прошлым летом.

Добавим, что в составе Атлетико Гризманн сыграл 5 сезонов, забил 133 гола, став 5-м бомбардиром в истории мадридского клуба.