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Гризманн официально покидает Атлетико

14 мая 23:22 1438 Читати українською
Гризманн официально покидает Атлетико
Антуан Гризманн / фото из соцсетей

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн следующий сезон начнет в другом клубе.

Антуан Гризманн во время сегодняшней встречи с Диего Симеоне и генеральным директором Атлетико Анхелем Хиль Марином сообщил о том, что по окончании сезона он покинет команду, утверждает официальный сайт Атлетико.

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Таким образом в субботу, 18 мая, француз проведет последний официальный матч в составе "матрасников", сыграв против Леванте.

Следующим клубом Гризманна должна стать Барселона, которая будет ждать до 1 июля, когда клаусула игрока снизится с 200 миллионов евро до 120-ти. 20 процентов от трансфера должен получить предыдущий клуб нападающего – Реал Сосьедад.

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Отметим, что в руководстве каталонского клуба пока нет единого мнения относительно этого трансфера из-за отказа Антуана перебраться на Камп Ноу прошлым летом.

Добавим, что в составе Атлетико Гризманн сыграл 5 сезонов, забил 133 гола, став 5-м бомбардиром в истории мадридского клуба.

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