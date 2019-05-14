Швед: Я с нетерпением жду чемпионскую вечеринку в Селтике

Полузащитник Селтика Марьян Швед прокомментировал свой переход в шотландский клуб.

"Отлично, наконец-то, оказаться здесь, в Селтике. Я уже провел несколько дней, тренируясь вместе с командой. Меня очень хорошо приняли, очень благодарен за это. Я чувствую себя здесь, как дома.

Селтик представил Шведа

Еще когда я был в Украине, я следил за матчами Селтика, и я был так взволнован, наблюдая, как мой новый клуб еженедельно приближается к цели. Это невероятное достижение – выиграть восемь чемпионских титулов подряд, и я поздравляю менеджера, всех игроков и персонал.

Я с нетерпением жду нашу вечеринку в воскресенье, когда я смогу увидеть, как команда поднимает трофей. Я не могу дождаться, чтобы увидеть это, и я уверен, что это будет фантастический день. Я просто рад, что буду там как игрок и фанат Селтика", – цитирует Шведа пресс-служба "кельтов".

Селтик выиграл свой 50-й титул чемпиона Шотландии – команда Шведа третий год подряд завоевала все национальные трофеи